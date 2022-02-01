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Сорван проект под эгидой ЕБРР: во Львовской области разворовали более 6 миллионов гривен на реконструкции мусорного полигона

Киев • УНН

 • 21233 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во Львовской области злоумышленники украли из бюджета более 6 миллионов гривен на реконструкции мусорного полигона и сорвали международный проект под эгидой ЕБРР. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Цитата

“... разоблачена масштабная схема хищения бюджетных средств во Львовской области. Злоумышленники присвоили более 6 млн грн, выделенных на реконструкцию местного мусорного полигона. Масштабный инфраструктурный проект предусматривал финансирование в десятки миллионов гривен”, — говорится в сообщении.

Детали

По материалам следствия установлено, что в августе-октябре 2018 года руководитель Львовского коммунального предприятия, перечислил на счет подрядной организации авансовые платежи на сумму 5,49 млн грн. Одновременно на счет подрядчика поступила оплата за якобы выполненные работы на сумму 740 тыс. грн без подтверждающих документов и составленных актов приемки выполненных работ.

Согласно заключенному договору, подрядчик должен был провести работы по реконструкции полигона до конца 2018 года. Однако, как оказалось впоследствии, средства подрядчик направил на счет “компаний-прокладок”, где они и оседали. К работам по реконструкции полигона злоумышленники так и не приступали.

Во время проведенного аудита и инициированной СБУ судебной экономической экспертизы, подтверждено нанесение ущерба громаде Львовской области на общую сумму 740 тыс. грн. Также продолжается экспертиза для подтверждения нанесения ущерба на сумму 5,49 млн грн.

В рамках уголовного производства было проведено 6 обысков, в частности в офисах дельцов, в административных помещениях Львовского городского совета и по адресам проживания фигурантов. Правоохранители обнаружили и изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Сейчас бывшему директору коммунального предприятия Львовского горсовета сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к сделке лиц.

Напомним

СБУ разоблачила схему, по которой из украинского банка вывели миллионы гривен и довели его до неплатежеспособности.

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