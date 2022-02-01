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Зірвано проєкт під егідою ЄБРР: на Львівщині розікрали понад 6 мільйонів гривень на реконструкції сміттєвого полігону

Зірвано проєкт під егідою ЄБРР: на Львівщині розікрали понад 6 мільйонів гривень на реконструкції сміттєвого полігону

Київ • УНН

 • 21236 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. На Львівщині зловмисники розікрали з бюджету понад 6 мільйонів гривень на реконструкції сміттєвого полігону та зірвали міжнародний проєкт під егідою ЄБРР. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

Цитата

“... викрито масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на Львівщині. Зловмисники привласнили понад 6 млн грн, виділених на реконструкцію місцевого сміттєвого полігону. Масштабний інфраструктурний проект передбачав фінансування у десятки мільйонів гривень”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За матеріалами слідства встановлено, що у серпні-жовтні 2018 році керівник Львівського комунального підприємства, перерахував на рахунок підрядної організації авансові платежі на суму 5,49 млн грн. Одночасно на рахунок підрядника надійшла оплата за нібито виконані роботи на суму 740 тис. грн. без підтверджуючих документів та складених актів приймання виконаних робіт.

Згідно з укладеним договором, підрядник мав провести роботи з реконструкції полігону до кінця 2018 року. Проте, як виявилося згодом, кошти підрядник скерував на рахунок “компаній-прокладок”, де вони й осідали. До робіт з реконструкції полігону зловмисники так і не приступали.

Під час проведеного аудиту та ініційованої СБУ судової економічної експертизи, підтверджено нанесення шкоди громаді Львівщини на загальну суму 740 тис. грн. Також триває експертиза для підтвердження нанесення збитків на суму 5,49 млн грн.

У межах кримінального провадження було проведено 6 обшуків, зокрема в офісах ділків, в адміністративних приміщеннях Львівської міської ради та за адресами мешкання фігурантів. Правоохоронці виявили та вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Наразі колишньому директору комунального підприємства Львівської міськради повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних до оборудки осіб.

Нагадаємо

СБУ викрила схему, за якою з українського банку вивели мільйони гривень і довели його до неплатоспроможності.

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