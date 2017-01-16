Сорван первый миллион "Лото-Забавы" 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В воскресенье, 15 января, игрок из г. Буча сорвал 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
"910-й тираж "Лото-Забавы" от 15 января сказался не только ярким приветствием газеты "Азарт от МСЛ" с 1000-м номером, но и тем, что счетчик миллионеров лотереи наконец сдвинулся с начала отсчета в 2017 году и зафиксировал первого миллионера года и 260-го в ряде победителей "Лото-Забавы", - отметили в "М.С.Л.".
Оператор государственных лотерей сообщил, что выигрышный билет № 0307034 был приобретен в г. Буча на фирменном столе "М.С.Л.", который расположен в ТЦ Буча-Пассаж по адресу ул. Октябрьская, 66-А.
"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет игрока с победой и с нетерпением ожидает в ближайшем представительстве для оформления приза. Перечень представительств и их адреса можно найти на официальном сайте компании.
Кроме того, победитель традиционно приглашается в Киев, чтобы принять участие в специальной VIP-программе - "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба миллионеров "М.С.Л.". Кульминационным событием этих двух дней станет участие в воскресном прямом эфире "Лото-Забава", где любимца Фортуны лично поздравят ведущие - Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк и торжественно вручат почетному гостю призовой сертификат на 1 млн. гривен", - отметили в "М.С.Л.".