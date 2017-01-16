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Зірвано перший мільйон “Лото-Забави” 2017 року

Зірвано перший мільйон “Лото-Забави” 2017 року

Київ • УНН

 • 9328 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. У неділю, 15 січня, гравець з м. Буча зірвав 1 млн грн у лотерею “Лото-Забава”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

“910-й тираж “Лото-Забави” від 15 січня позначився не лише яскравим привітанням газети “Азарт від МСЛ” із 1000-им номером, але й тим, що лічильник мільйонерів лотереї нарешті зрушив з початку відліку у 2017 році й зафіксував першого мільйонера року та 260-го у низці переможців “Лото-Забави”, — зазначили в “М.С.Л.”.

Оператор державних лотерей повідомив, що виграшний білет № 0307034 був придбаний у м. Буча на фірмовому столі “М.С.Л.”, який розташований у ТЦ Буча-Пасаж за адресою вул. Жовтнева, 66-А.

“Оператор державних лотерей “М.С.Л.” вітає гравця з перемогою та з нетерпінням очікує у найближчому представництві для оформлення призу. Перелік представництв та їх адреси можна знайти на офіційному сайті компанії.

Окрім того, переможець традиційно запрошується до Києва, щоб узяти участь у спеціальній VIP-програмі — “Два дні з життя мільйонера” від “Клубу мільйонерів „М.С.Л.“. Кульмінаційної подією цих двох днів стане участь у недільному прямому ефірі „Лото-Забава“, де улюбленця Фортуни особисто привітають ведучі — Лариса Руснак та Анатолій Гнатюк й урочисто вручать почесному гостю призовий сертифікат на 1 млн. гривень”, — наголосили в “М.С.Л.”.

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