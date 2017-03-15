Звездный форвард сборной Италии сыграет с Украиной на Евробаскете-2017

Форвард клуба НБА "Денвер Наггетс", который был участником Евробаскета-2015 и участвовал в квалификационном турнире на Игры в Рио, а Евробаскет-2013 пропустил из-за травмы - подтвердил выступление на первенстве Старого света в 2017 году.

Примечательно, что в нынешнем сезоне 28-летний итальянец является самым результативным игроком "Денвера" и набирает в среднем 17,7 очка, делает 4,9 подбора и 2,1 передачи за 33,7 минуты на паркете.

Отметим, что сборная Италии является одним из соперников сборной Украины по групповому раунду континентального первенства, которое пройдет в Тель-Авиве.

Добавим также, команда Этторе Мессины кроме сборной Украины также сыграет против Израиля, Германии, Литвы и Грузии.