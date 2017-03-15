Зірковий форвард збірної Італії зіграє з Україною на Євробаскеті-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Один з лідерів збірної Італії та клубу НБА “Денвер Наггетс” Данило Галлінарі візьме участь у Євробаскеті-2017, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Форвард клубу НБА “Денвер Наггетс”, котрий був учасником Євробаскета-2015 і брав участь у кваліфікаційному турнірі на Ігри в Ріо, а Євробаскет-2013 пропустив через травму — підтвердив виступ на першості Старого світу в 2017 році.
Примітно, що у нинішньому сезоні 28-річний італієць є найрезультативнішим гравцем “Денверу” і набирає в середньому 17,7 очка, робить 4,9 підбирання і 2,1 передачі за 33,7 хвилини на паркеті.
Відзначимо, що збірна Італії є одним із суперників збірної України по груповому раунду континентальної першості, яка пройде у Тель-Авіві.
Додамо також, команда Етторе Мессіни окрім збірної України також зіграє проти Ізраїлю, Німеччини, Литви та Грузії.