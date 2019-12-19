Зинченко принял участие в выходе "Манчестер Сити" в полуфинал Кубка английской лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В матче 1/4 финала Кубка английской лиги “Манчестер Сити” в гостях переиграл “Оксфорд Юнайтед” и прошел в следующую стадию турнира, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Украинец, который уже полностью восстановился после своего октябрьского повреждения, вышел в стартовом составе гостей и помог им одержать победу со счетом 3:1. Жоау Канселу открыл цифры на табло, Тейлор их сравнял. На дубль Стерлинга команда с третьего по силе дивизиона Англии не нашла ответа.
Отметим, что в этом сезоне Александр Зинченко провел в составе “горожан” 12 матчей.
Добавим, в других матчах “Манчестер Юнайтед” разгромил “Колчестер” 3:0, а “Лестер” после серии пенальти выбил “Эвертон” — 2:2 (4:2 по пенальти).