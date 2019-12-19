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Зінченко взяв участь у виході "Манчестер Сіті" в півфінал Кубку англійської ліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги "Манчестер Сіті" в гостях переграв "Оксфорд Юнайтед" і пройшов в наступну стадію турніру, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.

Українець, який уже повністю відновився після свого жовтневого ушкодження, вийшов у стартовому складі гостей і допоміг їм здобути перемогу з рахунком 3:1. Жоау Канселу відкрив цифри на табло, Тейлор їх зрівняв. На дубль Стерлінга команда з третього за силою дивізіону Англії не знайшла відповіді.

Відзначимо, що в цьому сезоні Олександр Зінченко провів у складі “містян” 12 матчів.

Додамо, в інших матчах “Манчестер Юнайтед” розгромив “Колчестер” 3:0, а “Лестер” після серії пенальті вибив “Евертон” — 2:2 (4:2 по пенальті).

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