Зинченко помог "Манчестер Сити" победой завершить групповой этап ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. “Манчестер Сити” на стадионе “Этихад” праздновали выигрыш над немецким “Хоффенхаймом” в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.
Первыми открыли счет гости из Германии. Футболисты “горожан” завалили в своей штрафной капитана команды Хубнера. Арбитр без колебаний назначил 11-метровый. С отметки был точен бомбардир клуба Крамарич. Далее последовали удары в каркас ворот немцев от Габриэля Жезуса и Отаменди.
Забить до перерыва удалось Лерою Сане, который блестяще исполнил штрафной. Именно немец Сане и принес англичанам три очка, когда на 61 минуте обыграл вратаря при выходе с ним один на один — 2:1.
Украинский легионер Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 64 минуты после чего был заменен на Фолден.
Заметим, что “горожане” до этого момента в 2018-м году проиграли три из четырех домашних матчей Лиги чемпионов.
Кроме того добавим, англичане стали победителями группы F (13 очков). “Хоффенхайм” завершил выступления в еврокубках — 3 пункта.