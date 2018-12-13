Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" перемогою завершити груповий етап ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. “Манчестер Сіті” на стадіоні “Етіхад” святкували виграш над німецьким “Хоффенхаймом” у заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.
Першими відкрили рахунок гості з Німеччини. Футболісти “городян” завалили у власній штрафній капітана команди Хубнера. Арбітр не вагаючись призначив 11-метровий. З позначки був влучним бомбардир клубу Крамаріч. Далі послідкували удари в каркас воріт німців від Габріеля Жезуса та Отаменді.
Забити до перерви вдалося Лерою Сане, який блискуче виконав штрафний. Саме німець Сане і приніс англійцям три очки, коли на 61 хвилині обіграв воротаря при виході з ним сам на сам — 2:1.
Український легіонер Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв 64 хвилини після чого був замінений на Фолдена.
Зауважимо, що “міщани” до цього моменту у 2018-му році програли три з чотирьох домашніх матчів Ліги чемпіонів.
Крім того додамо, англійці стали переможцями групи F (13 очок). “Хоффенхайм” завершив виступи у єврокубках — 3 пункти.