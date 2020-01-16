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Журналисты разоблачили рейдеров, пытавшихся оправдать попытку захвата “Киевметростроя”

Киев • УНН

 • 15189 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня глава Наблюдательного совета ПАТ “Киевметробуда” Олег Токарев с участием еще ряда участников, которых называют рейдерами, связанными с экс-главой “Укрбуда” Максимом Микитасем, провели пресс-конференцию, на которой пытались разъяснить свою позицию, передает УНН.

Журналисты разоблачили рейдеров, пытавшихся оправдать попытку захвата “Киевметростроя”

Во время пресс-конференции было заявлено о законности назначения Александра Метелицы главой “Киевметростроя” и внесении соответствующей информации в Госреестр юрлиц. В тоже время, журналисты, присутствовавшие на мероприятии, заметили, что антирейдерская комиссия при Министерстве юстиции назвала действия нотариуса “серьезным нарушением и кричащим фактом”.

Журналисты напомнили, что Министерство юстиции отменило незаконное изменение Госреестра, а нотариуса, нарушившего постановление суда о запрете на внесение изменений в реестр, лишило права проводить деятельность.

Юрист Михаил Ильяшев, участвовавший в пресс-конференции, вместе с Токаревым, заявил, что министр юстиции Денис Малюська не имел отношения к отмене регистрации.

“Это частная точка зрения отдельных лиц из министерства”, — заявил Михаил Ильяшев.

Потом участники пресс-конференции заявили, что отмена регистрации была из-за “технической ошибки” нотариуса. Однако журналисты в ответ процитировали самого главу Минюста, прямо назвавшего произошедшее попыткой рейдерского захвата, а его участников — рейдерами.

Представители СМИ также возмутились тем, что после обещания Малюськи не допустить рейдерского “отжима” “Киевметростроя”, его инициаторы не прекращают попыток взять предприятие под контроль. На что участники пресс-конфернции ответили в том духе, что не видели и не слышали слов Малюськи.

“Мы не видели пост министра. Потому не можем его комментировать”, — сказал Ильяшев, отмахнувшись от предложения журналистов показать или процитировать пост министра в Facebook.

Он также заявил, что никакого решения суда, запрещающего вносить изменения в Госреестр юрлиц, якобы, не существует. На что журналисты заметили, что именно на основе этого “несуществующего” решения Минюст вынес постановление об отмене регистрации главой “Киевметробуда” Александра Метелицы.

Олег Токарев под напором журналистов признал, что у него и ряда других лиц проводились обыски по делу о попытке захвата предприятия. В тоже время вопросы о связи с Микитасем участниками пресс-конференции практических игнорировались.

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