Журналісти викрили рейдерів, які намагалися виправдати спробу захоплення "Київметробуду"

Під час пресконференції було заявлено про законність призначення Олександра Метелиці главою "Київметробуду" і внесення відповідної інформації до Державного реєстру юросіб. У той же час, журналісти, які були присутні на заході, відзначили, що антирейдерська комісія при Міністерстві юстиції назвала дії нотаріуса "серйозним порушенням і кричущим фактом".

Журналісти нагадали, що Міністерство юстиції скасувало незаконну зміну Держреєстру, а нотаріуса, який порушив постанову суду про заборону на внесення змін до реєстру, позбавило права проводити діяльність.

Юрист Михайло Ілляшев, який брав участь в пресконференції, разом з Токаревим, заявив, що міністр юстиції Денис Малюська не мав відношення до скасування реєстрації.

"Це приватна точка зору окремих осіб з міністерства", - заявив Михайло Ільяшев.

Потім учасники пресконференції заявили, що скасування реєстрації було через "технічну помилку" нотаріуса. Однак журналісти у відповідь процитували самого главу Мін'юсту, який прямо назвав те, що сталося спробою рейдерського захоплення, а його учасників - рейдерами.

Представники ЗМІ також обурилися тим, що після обіцянки Малюськи не допустити рейдерського "віджиму" "Київметробуду", його ініціатори не припиняють спроб взяти підприємство під контроль. На що учасники пресконфернції відповіли в тому дусі, що не бачили і не чули слів Малюськи.

"Ми не бачили пост міністра. Тому не можемо його коментувати", - сказав Ілляшев, відмахнувшись від пропозиції журналістів показати або процитувати пост міністра в Facebook.

Він також заявив, що ніякого рішення суду, що забороняє вносити зміни до Держреєстру юросіб, нібито, не існує. На що журналісти відзначили, що саме на основі цього "неіснуючого" рішення Мін'юст виніс постанову про скасування реєстрації главою "Київметробуду" Олександра Метелиці.

Олег Токарев під напором журналістів визнав, що у нього і низки інших осіб проводилися обшуки у справі про спробу захоплення підприємства. У той же час питання про зв'язок з Микитасем учасниками пресконференції практично ігнорувалися.