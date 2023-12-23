Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна
Киев • УНН
Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна
Экс-министр инфраструктуры и член партии Порошенко Владимир Омелян пытался избежать уголовного дела о незаконном обогащении, используя свои политические связи. Как пишет журналист-расследователь Владимир Бойко, об этом свидетельствуют материалы НАБУ, передает УНН.
В частности, детективы записали разговор между тогдашним руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и нардепом от "Голоса" (сейчас председателем комитета ВР по свободе слова) Ярославом Юрчишиным.
"Грех не вспомнить, как Юрчишин обсуждал, кому из чиновников можно сообщать о подозрении в совершении коррупционных преступлений, а кому – нет. Предлагаю ознакомиться с отрывком из протокола о проведении негласных следственных (розыскных) действий", - отмечает Бойко.
Он пишет, что в ходе проведения НСРД зафиксирован разговор между руководителем САП Холодницким Н.И. и руководителем Transparency International Ukraine Юрчишиным Я.Р., который состоялся 16.02.2018 в служебном кабинете Холодницкого:
Х. – У них сейчас следующие три подозрения – Омелян, ...
Ю. – На ... ?
Х. – Вот и я спрашиваю. У Омеляна богатый тесть, купил дочери, которая живет в Швейцарии фактически. Взял дом, записал на нее. Они хотят ему прописать незаконное обогащение, потому что он не указал, что он там живет и это фактически его дом.
Ю. – То есть он в декларации не указал этот дом?
Х. –…Они затронули Омеляна, хотят ему сейчас, после Труханова, и когда его везли в тюрьму, ... я им что дам.
Напомним, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало переписку министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Эта переписка свидетельствовала о том, что чиновник мог сознательно скрывать свое состояние.
Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна
Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
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