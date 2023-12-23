Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  189664 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  161068 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  139825 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  139990 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  176099 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  184862 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  156925 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  145384 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  142468 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  132151 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  121195 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  113001 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103528 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  146741 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  143746 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
zhurnalist-obnarodoval-novie-detali-v-dele-o-nezakonnom-obogashchenii-eks-ministra-infrastrukturi-vladimira-omelyana

Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Киев  •  УНН

23 декабрь 2023, 13:31  •  4109 просмотра

Read in English

Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Экс-министр инфраструктуры и член партии Порошенко Владимир Омелян пытался избежать уголовного дела о незаконном обогащении, используя свои политические связи. Как пишет журналист-расследователь Владимир Бойко, об этом свидетельствуют материалы НАБУ, передает УНН.

В частности, детективы записали разговор между тогдашним руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и нардепом от "Голоса" (сейчас председателем комитета ВР по свободе слова) Ярославом Юрчишиным.

"Грех не вспомнить, как Юрчишин обсуждал, кому из чиновников можно сообщать о подозрении в совершении коррупционных преступлений, а кому – нет. Предлагаю ознакомиться с отрывком из протокола о проведении негласных следственных (розыскных) действий", - отмечает Бойко.

Он пишет, что в ходе проведения НСРД зафиксирован разговор между руководителем САП Холодницким Н.И. и руководителем Transparency International Ukraine Юрчишиным Я.Р., который состоялся 16.02.2018 в служебном кабинете Холодницкого:

Х. – У них сейчас следующие три подозрения – Омелян, ...

Ю. – На ... ?

Х. – Вот и я спрашиваю. У Омеляна богатый тесть, купил дочери, которая живет в Швейцарии фактически. Взял дом, записал на нее. Они хотят ему прописать незаконное обогащение, потому что он не указал, что он там живет и это фактически его дом.

Ю. – То есть он в декларации не указал этот дом?

Х. –…Они затронули Омеляна, хотят ему сейчас, после Труханова, и когда его везли в тюрьму, ... я им что дам.

Напомним, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало переписку министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Эта переписка свидетельствовала о том, что чиновник мог сознательно скрывать свое состояние.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Журналіст оприлюднив нові деталі у справі про незаконне збагачення ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна
Journalist reveals new details in the case of illicit enrichment of former Infrastructure Minister Volodymyr Omelyan
Новости по теме

Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Политика •   •  4109 просмотра
Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Укрзализныця запустила детские рождественские экспрессы в Киеве и Львове

Праздничные поездки на паровозе с рождественскими представлениями стали популярным развлечением для детей в Киеве и Львове.

Общество •   •  3873 просмотра
Укрзализныця запустила детские рождественские экспрессы в Киеве и Львове

В Украине на следующей неделе ожидается повышение температуры - синоптики

24 декабря в Украине ожидается небольшой снег, который перейдет в мокрый снег и дождь 25 декабря. До 26 декабря осадки прекратятся, а температура повысится на 4-6°C, местами порывы ветра будут достигать 22 м/с.

Общество •   •  4945 просмотра
В Украине на следующей неделе ожидается повышение температуры - синоптики

УГКЦ высказалась о декларации, позволяющей благословлять однополые пары: не касается восточных католических церквей

Украинская Греко-Католическая Церковь заявляет, что "Fiducia Supplicans" Ватикана о благословении однополых пар не распространяется на Восточные Католические Церкви, поскольку в их традиции благословение имеет другое значение.

Общество •   •  8740 просмотра
УГКЦ высказалась о декларации, позволяющей благословлять однополые пары: не касается восточных католических церквей

За убийство бездомной в Днепре задержали семерых подростков - полиция

За жестокое убийство бездомной женщины в Днепре задержали семерых подростков. Им грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Криминал и ЧП •   •  8194 просмотра
За убийство бездомной в Днепре задержали семерых подростков - полиция

Польские фермеры заявили о приостановке протеста на границе в "Шегинях"

Польские фермеры приостановят свой протест на пограничном переходе Медыка-Шегини с воскресенья, с возможным возобновлением 2-3 января 2024 года, если их требования не будут выполнены.

Экономика •   •  9768 просмотра
Польские фермеры заявили о приостановке протеста на границе в "Шегинях"

На Таврическом направлении украинские воины держат оборону и проводят активные действия - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские войска держат оборону и проводят активные действия, в результате чего противник понес 499 потерь, уничтожено 37 единиц вражеской техники, в том числе склад с боеприпасами.

Война •   •  14861 просмотра
На Таврическом направлении украинские воины держат оборону и проводят активные действия - Тарнавский

Вражеская ракета Х-59 уничтожена в Днепровском районе

Воздушное командование "Восток" уничтожило управляемую ракету Х-59 над Днепровским районом.

Война •   •  15138 просмотра
Вражеская ракета Х-59 уничтожена в Днепровском районе

Умеров ожидает плодотворного сотрудничества с новым министром обороны Польши, призвал польских производителей оружия к партнерству

Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность к сотрудничеству с коллегой из Польши и призвал польских производителей оружия к партнерству с украинскими компаниями.

Политика •   •  13817 просмотра
Умеров ожидает плодотворного сотрудничества с новым министром обороны Польши, призвал польских производителей оружия к партнерству

Ракетный удар в направлении Кропивницкого россияне осуществили из Крыма: Игнат вспомнил о баллистике

Российские войска запустили ракеты из Крыма в направлении Кропивницкого.

Война •   •  18501 просмотра
Ракетный удар в направлении Кропивницкого россияне осуществили из Крыма: Игнат вспомнил о баллистике