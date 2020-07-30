Жестокое убийство подростков во Львовской области: новые подробности дела

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Львовские прокуроры вручили обвинительный акт трем подозреваемым в убийстве несовершеннолетних в Золочевском районе. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили Гал-инфо в пресс-службе прокуратуры Львовской области, передает УНН.

Речь идет о 18 и 19-летнем жителях с.Грабово и их несовершеннолетнем 17-летнем соучастнике из Львова, которого удалось установить в результате ряда следственных действий.

По версии следствия, указанные лица до смерти битами избили 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку, их тела сожгли и закопали в лесу.

Однако, 31 марта этого года правоохранителям удалось разоблачить злоумышленников и найти изувеченных пострадавших на территории Золочевского района.

Также выяснилось, что подозреваемые причастны к сбыту наркотиков.

Их действия квалифицированы по ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность), ч.2 ст.306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств), ч. 2 ст.307 (сбыт наркотических средств) и п. п.1, 9, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Обвинительный акт, утвержденный ювенальными прокурорами, в четверга, 30 июля 2020 года, направлено в Золочевский районный суд.

Теперь за совершенное двум взрослым обвиняемым грозит пожизненное заключение, а несовершеннолетнему - до 15 лет лишения свободы.

Сейчас все трое находятся под стражей.

Досудебное расследование осуществляли следователи и оперативники полиции Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры.

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