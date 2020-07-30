Жорстоке вбивство підлітків на Львівщині: нові подробиці справи

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Львівські прокурори вручили обвинувальний акт трьом підозрюваним в убивстві неповнолітніх у Золочівському районі. Про це сьогодні, 30 липня, повідомили Гал-інфо в пресслужбі прокуратури Львівської області, передає УНН.

Ідеться про 18 та 19-річного мешканців с.Грабово та їх неповнолітнього 17-річного співучасника зі Львова, якого вдалось встановити у результаті низки слідчих дій.

За версією слідства, вказані особи до смерті битами побили 17-річного юнака та 16-річну дівчину, їх тіла спалили та закопали у лісі.

Однак, 31 березня цього року правоохоронцям вдалось викрити зловмисників та віднайти понівечених постраждалих на території Золочівського району.

Також з’ясувалось, що підозрювані причетні до збуту наркотиків.

Їх дії кваліфіковано за ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), ч.2 ст.306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів), ч. 2 ст.307 (збут наркотичних засобів) та п.п.1, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Обвинувальний акт, затверджений ювенальними прокурорами, у четвер, 30 липня 2020 року, скеровано до Золочівського районного суду.

Тепер за вчинене двом дорослим обвинуваченим загрожує довічне ув’язнення, а неповнолітньому – до 15 років позбавлення волі.

Наразі усі троє перебувають під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі та оперативники Поліції Львівської області під процесуальним керівництвом прокуратури.

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