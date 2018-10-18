Жестокая расправа в Одесской области: иностранца приговорили к 15 годам тюрьмы

"Прокуроры Ильичевского местной прокуратуры поддерживали публичное обвинение в суде в отношении гражданина Республики Молдова, который решил жестоко расправиться со своими кредиторами. Вину убийцы прокуроры доказали в суде в полном объеме", – говорится в сообщении.

Так, суд вынес приговор – иностранца приговорили к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство.

По данным следствия, в январе 2015 года мужчина под предлогом возврата долга знакомому договорился с ним о встрече на обочине автодороги "Одесса – Рени" вблизи села Великий Дальник. Не желая отдавать деньги, злоумышленник расстрелял из ружья своего кредитора и его сожительницу.

Считая, что они погибли, их тела положили в авто одной из жертв, а само транспортное средство фактически похитили. Однако в дороге оказалось, что мужчина еще жив и пытается выбраться из багажника. Сообщник убийцы, который сидел за рулем авто, увидев мужчину, покинул автомобиль и скрылся. Это позволило пострадавшему добраться до ближайшего поста ГАИ и обратиться за помощью. Мужчину госпитализировали. Его сожительница из-за полученных ранений скончалась от острой кровопотери.

Напомним, жительницу Донецка приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство полковника контрразведки Службы безопасности Украины.