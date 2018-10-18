Жорстока розправа на Одещині: іноземця засудили до 15 років тюрми

"Прокурори Іллічівської місцевої прокуратури підтримували публічне обвинувачення у суді стосовно громадянина Республіки Молдова, який вирішив жорстоко поквитатися зі своїми кредиторами. Провину вбивці прокурори довели у суді у повному обсязі", – йдеться в повідомленні.

Так, суд виніс вирок – іноземця засудили до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство.

За даними слідства, у січні 2015 року чоловік під приводом повернення боргу знайомому домовився з ним про зустріч на узбіччі автодороги "Одеса – Рені" поблизу села Великий Дальник. Не бажаючи віддавати гроші, зловмисник розстріляв з рушниці свого кредитора та його співмешканку.

Вважаючи, що вони загинули, їх тіла поклали в авто однієї з жертв, а сам транспортний засіб фактично викрали. Однак в дорозі виявилося, що чоловік ще живий та намагається вилізти з багажника. Спільник вбивці, який сидів за кермом авто, побачивши чоловіка, залишив автомобіль та зник. Це дало змогу потерпілому дістатися до найближчого посту ДАІ та звернутися за допомогою. Чоловіка госпіталізували. Його співмешканка через отримані поранення померла від гострої крововтрати.

Нагадаємо, мешканку Донецька засудили до 12 років позбавлення волі за вбивство полковника контррозвідки Служби безпеки України.