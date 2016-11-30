Житомирский городской совет обратился в прокуратуру с иском против "Житомиргаза"

Речь идет о ситуации, когда газовая компания отключила от газоснабжения несколько котельных города за задолженность.

"Юридическому департаменту поручить и обратиться в областную и местную прокуратуры об открытии уголовного производства по установленным фактам несанкционированного отключения от газа некоторых котельных города Житомира 23 ноября 2016 года", - предложил городской голова Сергей Сухомлын.

Кроме того, в городском совете отметили, что это отключение могло привести к взрыву газовых котлов, что стало бы техногенной катастрофой.

Депутаты большинством голосов поддержали поручение юрдепартаменту по поводу обращения в прокуратуру.