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Житомирська міська рада звернулась до прокуратури із позовом проти "Житомиргазу"

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Під час сесії міської ради у Житомирі було прийнято рішення підготувати позов до прокуратури на дії "Житомиргазу". Про це проінформували у прес-службі міської ради, повідомляє УНН.

Житомирська міська рада звернулась до прокуратури із позовом проти "Житомиргазу"

Йдеться про ситуацію, коли газова компанія відключила від газопостачання кілька котелень міста за заборгованість.

“Юридичному департаменту доручити і звернутися до обласної та місцевої прокуратур щодо відкриття кримінального провадження по встановленим фактам несанкціонованого відключення від газу деяких котелень міста Житомира 23 листопада 2016 року”, — запропонував міський голова Сергій Сухомлин.

Окрім того у міській раді зазначили, що це відключення могло призвести до вибуху газових котлів, що стало би техногенною катастрофою.

Депутати більшістю голосів підтримали доручення юрдепартаменту з приводу звернення до прокуратури.

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