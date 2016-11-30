Житомирська міська рада звернулась до прокуратури із позовом проти "Житомиргазу"

Йдеться про ситуацію, коли газова компанія відключила від газопостачання кілька котелень міста за заборгованість.

“Юридичному департаменту доручити і звернутися до обласної та місцевої прокуратур щодо відкриття кримінального провадження по встановленим фактам несанкціонованого відключення від газу деяких котелень міста Житомира 23 листопада 2016 року”, — запропонував міський голова Сергій Сухомлин.

Окрім того у міській раді зазначили, що це відключення могло призвести до вибуху газових котлів, що стало би техногенною катастрофою.

Депутати більшістю голосів підтримали доручення юрдепартаменту з приводу звернення до прокуратури.