Житомирська міська рада звернулась до прокуратури із позовом проти "Житомиргазу"
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Під час сесії міської ради у Житомирі було прийнято рішення підготувати позов до прокуратури на дії "Житомиргазу". Про це проінформували у прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
Йдеться про ситуацію, коли газова компанія відключила від газопостачання кілька котелень міста за заборгованість.
“Юридичному департаменту доручити і звернутися до обласної та місцевої прокуратур щодо відкриття кримінального провадження по встановленим фактам несанкціонованого відключення від газу деяких котелень міста Житомира 23 листопада 2016 року”, — запропонував міський голова Сергій Сухомлин.
Окрім того у міській раді зазначили, що це відключення могло призвести до вибуху газових котлів, що стало би техногенною катастрофою.
Депутати більшістю голосів підтримали доручення юрдепартаменту з приводу звернення до прокуратури.