Жителей Луганщины и Киевщины задержано за сбыт наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правоохранители задержали жителей Луганской и Киевской области за сбыт наркотических и психотропных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что группа лиц из Луганской и Киевской областей организовала изготовление в лаборатории наркотических средств, в дальнейшем через налаженную сеть сбывали местным жителям.
Правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства, в частности, 300 граммов амфетамина и 1,5 килограмма высушенной марихуаны.
По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, которым сообщено о подозрении по ч. Ч. 1, 2, 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.
Сейчас досудебное расследование продолжается, двум подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Решается вопрос об избрании меры пресечения другим подозреваемым.
Наркоторговцам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.