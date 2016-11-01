Жителей Луганщины и Киевщины задержано за сбыт наркотиков

Установлено, что группа лиц из Луганской и Киевской областей организовала изготовление в лаборатории наркотических средств, в дальнейшем через налаженную сеть сбывали местным жителям.

Правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства, в частности, 300 граммов амфетамина и 1,5 килограмма высушенной марихуаны.

По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, которым сообщено о подозрении по ч. Ч. 1, 2, 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается, двум подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Решается вопрос об избрании меры пресечения другим подозреваемым.

Наркоторговцам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.