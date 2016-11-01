Жителів Луганщини та Київщини затримано за збут наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Правоохоронці затримали жителів Луганщини та Київщини за збут наркотичних та психотропних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що група осіб з Луганської та Київської областей організувала виготовлення в лабораторії наркотичних засобів, які в подальшому через налагоджену мережу збували місцевим жителям.
Правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби, зокрема, 300 грамів амфетаміну та 1,5 кілограми висушеної марихуани.
За підозрою у вчиненні злочину затримано п’ять осіб, яким повідомлено про підозру за ч.ч.1, 2, 3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.
Наразі досудове розслідування триває, двом підозрюваним вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншим підозрюваним.
Наркоторговцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.