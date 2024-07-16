Жители Полтавы протестуют против длительного отключения электроэнергии

В Полтаве люди вышли на митинг против отключений света. Об этом сообщают местные паблики, передает УНН.

Детали

По информации, сейчас в Полтаве происходит массовый митинг против длительных отключений электроэнергии. Жители города перекрыли участок дороги по улице Мазепы, протестуя против отсутствия электричества в их домах в течение нескольких дней.

По словам митингующих, они уже двое суток остаются без света, из-за чего у них испортились все продукты. Местные жители пытаются таким образом обратить внимание облэнерго, которое игнорирует их жалобы и не предоставляет никаких объяснений по ситуации.

Протестующих собирается немало.

Отключения электроэнергии могут происходить раньше или позже запланированного срока из-за ручных отключений