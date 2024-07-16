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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жители Полтавы протестуют против длительного отключения электроэнергии

Жители Полтавы протестуют против длительного отключения электроэнергии

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 20:06  •  13998 просмотра

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Жители Полтавы перекрыли улицу в знак протеста против длительных отключений электроэнергии, которые оставили их без света на несколько дней, что привело к порче продуктов питания.

В Полтаве люди вышли на митинг против отключений света. Об этом сообщают местные паблики, передает УНН.

Детали

По информации, сейчас в Полтаве происходит массовый митинг против длительных отключений электроэнергии. Жители города перекрыли участок дороги по улице Мазепы, протестуя против отсутствия электричества в их домах в течение нескольких дней.

По словам митингующих, они уже двое суток остаются без света, из-за чего у них испортились все продукты. Местные жители пытаются таким образом обратить внимание облэнерго, которое игнорирует их жалобы и не предоставляет никаких объяснений по ситуации.

Протестующих собирается немало.

Отключения электроэнергии могут происходить раньше или позже запланированного срока из-за ручных отключений13 июля 2024, 03:18 • 101492 просмотра

Юлия Котвицкая

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