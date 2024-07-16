Жители Полтавы протестуют против длительного отключения электроэнергии
Киев • УНН
Жители Полтавы перекрыли улицу в знак протеста против длительных отключений электроэнергии, которые оставили их без света на несколько дней, что привело к порче продуктов питания.
В Полтаве люди вышли на митинг против отключений света. Об этом сообщают местные паблики, передает УНН.
Детали
По информации, сейчас в Полтаве происходит массовый митинг против длительных отключений электроэнергии. Жители города перекрыли участок дороги по улице Мазепы, протестуя против отсутствия электричества в их домах в течение нескольких дней.
По словам митингующих, они уже двое суток остаются без света, из-за чего у них испортились все продукты. Местные жители пытаются таким образом обратить внимание облэнерго, которое игнорирует их жалобы и не предоставляет никаких объяснений по ситуации.
Протестующих собирается немало.
Отключения электроэнергии могут происходить раньше или позже запланированного срока из-за ручных отключений13 июля 2024, 03:18 • 101492 просмотра