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Жители Обухова могут бесплатно сдать опасные отходы: ртутьсодержащие лампы и батарейки

Киев • УНН

 • 7446 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Обухове Киевской области установлены контейнеры для сбора опасных отходов у населения. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Обуховского городского совета Людмила Шевченко.

Жители Обухова могут бесплатно сдать опасные отходы: ртутьсодержащие лампы и батарейки

"Вопрос обращения с опасными отходами, как правило, почти в большинстве городов не совсем решенный. Ведь отработанные элементы питания, те же ртутные лампы, должны утилизироваться отдельно от общей массы отходов, поскольку они являются вредными. Для решения этого вопроса мы сначала решили разместить в супермаркетах города небольшие ящички для того, чтобы туда люди сносили отработанные элементы питания. Потом мы решили, что к этому вопросу надо подходить более глобально.

На территории нашего города есть предприятие, которое принимает на утилизацию опасные отходы и передает их, соответственно, перерабатывающим предприятиям, имеющим лицензию на обращение с этими отходами. Следовательно, на совместной инициативе мы определили шесть мест, где и разместили такие контейнеры. И сегодня мы проводим информационную работу с населением, чтобы люди имели возможность сбывать опасные отходы верно, правильно и безопасно", - рассказала она.

Контейнеры для сбора опасных отходов (батареек, ртутьсодержащих ламп) установлены по следующим адресам:
- ул.Киевская, 21;
- ул.Мира, 9А;
- ул.Каштановая, 23;
- ул.Киевская, 174.

Вскоре такие контейнеры должны появиться в микрорайоне "Яблоневый" города Обухов.

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