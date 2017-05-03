Жителі Обухова можуть безплатно здати небезпечні відходи: ртутьвмісні лампи і батарейки

“Питання поводження із небезпечними відходами, як правило, майже в більшості міст є не зовсім вирішеним. Адже відпрацьовані елементи живлення, ті самі ртутні лампи, повинні утилізовуватися окремо від загальної маси відходів, бо вони є шкідливими. Для вирішення цього питання ми спочатку вирішили розмістити у супермаркетах міста невеликі ящички для того, щоб туди люди зносили відпрацьовані елементи живлення. Потім ми вирішили, що до цього питання треба підходити більш глобально.

На території нашого міста є підприємство, яке приймає на утилізацію небезпечні відходи і передає їх, відповідно, переробним підприємствам, які мають ліцензію на поводження із цими відходами. Відтак, на спільній ініціативі ми визначили шість місць, де і розмістили такі контейнери. І сьогодні ми проводимо інформаційну роботу із населенням, щоб люди мали можливість збувати небезпечні відходи вірно, правильно і безпечно”, — розповіла вона.

Контейнери для збору небезпечних відходів (батарейок, ртутьвмісних ламп) установлені за такими адресами:

— вул.Київська, 21;

— вул.Миру, 9А;

— вул.Каштанова, 23;

— вул.Київська, 174.

Невдовзі такі контейнери мають з’явитися в мікрорайоні “Яблуневий” міста Обухів.