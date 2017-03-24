Жители Львова сообщили про громкий звук, похожий на взрыв

"Сегодня ночью около 4:30 раздался громкий "будто взрыв", информация поступала от жителей из разных частей города Львова, мы в свою очередь проверили информацию, также эту информацию перепроверили с ситуационным центром полиции Львов (102). В этот момент, когда люди из разных частей Львова услышали взрыв - была и молния в небе, то есть этот взрыв является громом, который жители Львова почувствовали, переживать не стоит - все в порядке во Львове", - говорится в сообщении.

Сейчас источник громкого звука выясняется.

Напомним, вечером 23 марта в селе Залески, что в Жидачевском районе Львовской области, частично обрушился мост через реку Днестр.