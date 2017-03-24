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Жителі Львова повідомили про гучний звук, схожий на вибух

Жителі Львова повідомили про гучний звук, схожий на вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні близько 4:30 ранку жителі різних районів Львова почули гучний звук вибуху, повідомляє УНН із посиланням на спільноту Варта1.

“Сьогодні в ночі близько 04:30 пролунав гучний „ніби вибух“, інформація поступала від жителів з різних частин міста Львова, ми в свою чергу провірили інформацію, також цю інформацію перепровірили з ситуаційним центром поліції Львів (102). В цей момент, коли люди з різних частин Львова почули вибух — була і блискавка в небі, тобто цей вибух є грім який жителі Львова відчули, переживати не варто — все гаразд у місті Львові”, — йдеться у повідомленні.

Наразі джерело гучного звуку з’ясовується.

Нагадаємо, ввечері 23 березня у селі Заліски, що у Жидачівському районі на Львівщині, частково обвалився міст через річку Дністер.

Українські Національні Новини

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