Жители Крыма оштрафованы более чем на 20 миллионов рублей за "дискредитацию" российской армии

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  103593 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  107923 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  159338 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  153648 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153504 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215228 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180947 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176869 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172883 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140472 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Новости по теме
Жители Крыма оштрафованы более чем на 20 миллионов рублей за "дискредитацию" российской армии

Жители Крыма оштрафованы более чем на 20 миллионов рублей за "дискредитацию" российской армии

  •  9704 просмотра
Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

  •  8146 просмотра
Белый дом о теракте в "Крокусе": никакой связи с Украиной, это кремлевская пропаганда

Белый дом о теракте в "Крокусе": никакой связи с Украиной, это кремлевская пропаганда

  •  11025 просмотра
Крупнейшая геомагнитная буря повлекла за собой световое шоу во время южного сияния - фото

Крупнейшая геомагнитная буря повлекла за собой световое шоу во время южного сияния - фото

  •  9059 просмотра
Малыш об атаке на НПЗ рф: СБУ работает над перекрытием "кислорода" путину

Малыш об атаке на НПЗ рф: СБУ работает над перекрытием "кислорода" путину

  •  12055 просмотра
Взрыв прогремел в Днепре - СМИ

Взрыв прогремел в Днепре - СМИ

  •  11342 просмотра
Умеров и Сырский встретились с делегатами Европарламента, говорили о войне с РФ и поддержке Украины

Умеров и Сырский встретились с делегатами Европарламента, говорили о войне с РФ и поддержке Украины

  •  13272 просмотра
В ск рф заявляют, что задержанные якобы назвали заказчиков теракта в "Крокусе"

В ск рф заявляют, что задержанные якобы назвали заказчиков теракта в "Крокусе"

  •  13646 просмотра
Руководитель Boeing Дэвид Калхун покидает компанию из-за проблем с важным самолетом 737 Max

Руководитель Boeing Дэвид Калхун покидает компанию из-за проблем с важным самолетом 737 Max

  •  12578 просмотра
НГУ показали как бойцы "Азов" уничтожают вражескую технику дронами от UNITED24

НГУ показали как бойцы "Азов" уничтожают вражескую технику дронами от UNITED24

  •  15213 просмотра

Популярные

Кипер заявил, что не собирается занимать должность Генерального прокурора

Кипер заявил, что не собирается занимать должность Генерального прокурора

  •  49805 просмотра
Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 7

Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 7

  •  32205 просмотра
Несовершеннолетнюю, пострадавшую из-за атаки рф на Киев, госпитализировали в "Охматдет" - КГВА

Несовершеннолетнюю, пострадавшую из-за атаки рф на Киев, госпитализировали в "Охматдет" - КГВА

  •  34444 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: осколки разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука - Минкульт

Ракетная атака рф на Киев: осколки разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука - Минкульт

  •  46296 просмотра
Дефицита электроэнергии нет, обесточивание в регионах происходит из-за повреждения инфраструктуры - Укрэнерго

Дефицита электроэнергии нет, обесточивание в регионах происходит из-за повреждения инфраструктуры - Укрэнерго

  •  53010 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  386534 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  346098 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  366218 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  389388 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  480453 просмотра

Жители Крыма оштрафованы более чем на 20 миллионов рублей за "дискредитацию" российской армии

Жители Крыма были оштрафованы на сумму более 20 миллионов рублей за "дискредитацию" российской армии. 641 постановление было вынесено в отношении 622 человек по закону о "дискредитации".

Война •   •  9704 просмотра
Жители Крыма оштрафованы более чем на 20 миллионов рублей за "дискредитацию" российской армии

Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации.

Война •   •  8146 просмотра
Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Белый дом о теракте в "Крокусе": никакой связи с Украиной, это кремлевская пропаганда

Белый дом отверг попытки россии связать московский теракт с Украиной, заявив, что он был совершен боевиками ИГИЛ-К, которые не имеют никакого отношения к Киеву.

Война •   •  11025 просмотра
Белый дом о теракте в "Крокусе": никакой связи с Украиной, это кремлевская пропаганда

Крупнейшая геомагнитная буря повлекла за собой световое шоу во время южного сияния - фото

Сильная геомагнитная буря на Солнце вызвала эффектное проявление южного сияния (Aurora Australis), которое было видно в Новой Зеландии и на юге Австралии: яркие красные и зеленые цвета озаряли небо перед восходом солнца.

Новости Мира •   •  9059 просмотра
Крупнейшая геомагнитная буря повлекла за собой световое шоу во время южного сияния - фото

Малыш об атаке на НПЗ рф: СБУ работает над перекрытием "кислорода" путину

СБУ провела успешные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, сократив экспорт нефтепродуктов на треть и перекрыв ключевой источник поступлений в военный бюджет путина.

Война •   •  12055 просмотра
Малыш об атаке на НПЗ рф: СБУ работает над перекрытием "кислорода" путину

Взрыв прогремел в Днепре - СМИ

В Днепре прогремел взрыв, который, по сообщениям Telegram-каналов, был вероятно вызван сбитием разведывательного беспилотника, хотя власти пока ничего не комментируют.

Война •   •  11342 просмотра
Взрыв прогремел в Днепре - СМИ

Умеров и Сырский встретились с делегатами Европарламента, говорили о войне с РФ и поддержке Украины

Министр обороны Украины Умеров и Главнокомандующий Сырский встретились с делегацией Европейского парламента в Киеве, обсудив увеличение военной помощи, приоритетные потребности, такие как системы противовоздушной обороны, артиллерия, а также продолжение тренировок для украинских войск. ЕС подтвердил непоколебимую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  13272 просмотра
Умеров и Сырский встретились с делегатами Европарламента, говорили о войне с РФ и поддержке Украины

В ск рф заявляют, что задержанные якобы назвали заказчиков теракта в "Крокусе"

Четырем исполнителям теракта в "Крокусе" были предъявлены обвинения, они признались и назвали заказчиков и соучастников, что привело к еще трем арестам за предоставление автомобилей, квартир и денег, заявляют в ск рф.

политика •   •  13646 просмотра
В ск рф заявляют, что задержанные якобы назвали заказчиков теракта в "Крокусе"

Руководитель Boeing Дэвид Калхун покидает компанию из-за проблем с важным самолетом 737 Max

Генеральный директор Boeing Дэвид Калхун уйдет в отставку в 2024 году из-за проблем с качеством производства самолетов 737 Max.

Новости Мира •   •  12578 просмотра
Руководитель Boeing Дэвид Калхун покидает компанию из-за проблем с важным самолетом 737 Max

НГУ показали как бойцы "Азов" уничтожают вражескую технику дронами от UNITED24

Первый видеоотчет показывает беспилотники, приобретенные в рамках операции "Единство-2": новогодние фейерверки уничтожают вражескую технику вместе с десантом с помощью тепловизионной оптики, благодаря средствам, собранным UNITED24, фондом "Вернись живым" и monobank на 5000 беспилотников FPV.

Война •   •  15213 просмотра
НГУ показали как бойцы "Азов" уничтожают вражескую технику дронами от UNITED24