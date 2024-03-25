Жители Крыма оштрафованы более чем на 20 миллионов рублей за "дискредитацию" российской армии

Жителей Крыма оштрафовали на более чем 20 млн рублей за "дискредитацию" армии рф. Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на представительство Президента Украины в АР Крым, передаёт УНН.

Жителей Крыма оштрафовали на более чем 20 млн рублей за "дискредитацию" армии рф, – сказано в сообщении.

Детали

По данным ведомства, российские суды в Крыму вынесли 641 постановление о наложении штрафа по статье о "дискредитации" вс рф. Всего оштрафовали 622 человека.

Отмечается, что в россии и на оккупированных ею украинских территориях россияне преследуют проукраински настроенных жителей.

"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал правозащитницу и журналистку Лутфие Зудиеву

Крым. Реалии также пояснили механизм привлечения людей к ответственностия якобы за за "дискредитацию" армии рф,

Талипов в своих телеграм-канал публикует персональные данные крымчан, которые поддерживают Украину. А в результате подобных жалоб крымчан задерживают и привлекают к административной и уголовной ответственности за "дискредитацию" армии рф. – пишет Крым.Реалии.

Дело крымских мусульман: политзаключенный Тофик Абдулгазиев переведён в реанимацию тюремной больницы в Челябинске – "Крымская солидарность"