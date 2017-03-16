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Житель Сумской области пытался взорвать дом экс-жены

Житель Сумской области пытался взорвать дом экс-жены

Киев • УНН

 • 10896 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Правоохранители Сумской области задержали мужчину, который пытался взорвать дом бывшей жены. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Сумской области.

Ночью в полицию поступил вызов от 58-летней сумчанки. Женщина рассказала правоохранителям, что ее бывший 50-летний муж, проживающий в ее доме, бросил два баллона для заправки зажигалок в духовку газовой плиты, они взорвались.

Осмотрев помещение, правоохранители установили, что взрыв не нанес видимых существенных повреждений газовому оборудованию. В ходе общения с полицейскими женщина сообщила, что ее бывший муж пришел поздно вечером в дом в нетрезвом состоянии, и стал приставать к ней, угрожая убийством. А потом бросил в газовую духовку два баллона для заправки зажигалок, пытаясь взорвать дом.

Полицейские осмотрели помещение и обнаружили в комнате мужчины целый военный арсенал: шесть предметов, похожих на корпуса гранат "Ф-1", три запала к ним, три пистолета, четыре пистолетные и один автоматный магазины, патроны различного калибра и разного боевого назначения, две банки с веществом, похожим на порох, общим весом 700 гр, несколько сигнальных ракет и несколько коробок с гильзами.

А в гараже они нашли самодельное устройство для стрельбы, полторы сотни малокалиберных патронов, много металлических частей огнестрельного оружия, предметы, похожие на штыки, пакет с охотничьими гильзами и самодельные патроны. В свое оправдание мужчина объяснил, что долгое время собирал оружие для коллекции.

Все оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Нарушитель задержан, решается вопрос об избрании судом меры пресечения. По совокупности совершенных преступлений мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщал УНН, мужчина получил восемь лет за смертельное избиение жены.

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