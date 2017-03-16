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Житель Сумщини намагався підірвати будинок екс-дружини

Житель Сумщини намагався підірвати будинок екс-дружини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Правоохоронці Сумщини затримали чоловіка, який намагався підірвати будинок колишньої дружини. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Сумської області.

Вночі до поліції надійшов виклик від 58-річної сумчанки. Жінка розповіла правоохоронцям, що її колишній 50-річний чоловік, який проживає в її будинку, кинув два балона для заправки запальничок до духової шафи газової плити, де вони вибухнули.

Оглянувши приміщення, правоохоронці встановили, що вибух не завдав видимих суттєвих ушкоджень газовому обладнання. В ході спілкування з поліцейськими жінка повідомила, що її колишній чоловік прийшов пізно ввечері до будинку в нетверезому стані, та став чіплятись до неї, погрожуючи вбивством. А потім кинув до газової духовки два балона для заправки запальничок, намагаючись підірвати будинок.

Поліцейські оглянули приміщення та виявили в кімнаті чоловіка цілий військовий арсенал: шість предметів, схожих на корпуси гранат “Ф-1”, три запали до них, три пістолета, чотири пістолетні та один автоматний магазини, патрони різного калібру та різного бойового призначення, дві банки з речовиною, схожою на порох, загальною вагою 700 гр, кілька сигнальних ракет та кілька коробок з гільзами.

А в гаражі вони знайшли саморобний пристрій для стрільби, півтори сотні малокаліберних набоїв, багато металевих частин вогнепальної зброї, предмети, схожі на багнети, пакет з мисливськими гільзами та саморобні патрони. У своє виправдання чоловік пояснив, що довгий час збирав зброю для колекції.

Сьогодні вся зброя та боєприпаси вилучені та направлені на експертизу. Порушник затриманий, вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу. За сукупністю вчинених правопорушень чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Як повідомляв УНН, чоловік отримав вісім років за смертельне побиття дружини.

 

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