Житель Кировоградской области пытался отправить старинные монеты и кольца в РФ
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Кировоградским Управлением СБУ завершено расследование в уголовном производстве в отношении жителя области, который пытался переслать по почте старинные монеты в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-группе СБУ в Кировоградской области, сообщает УНН.
Согласно информации, в феврале этого года сотрудники СБУ изъяли три монеты и четыре кольца XVIII века, которые представляют собой культурную ценность и не подлежат вывозу за границу без получения разрешения Министерства культуры Украины.
«Сейчас есть только экспертиза номинала - только тех монет, которые изъяли. Вместе с кольцами сумма контрабанды - более 5 тыс грн, потому что нет эксперта, который бы оценил кольца, не могут предоставить им оценку в денежном эквиваленте », - сообщили в пресс-службе СБУ в Кировоградской области.
Контрабандист пытался скрыть ценности в обычном рекомендованном почтовом отправлении. Следователями СБУ сообщено злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 (контрабанда) УК Украины.
Материалы уголовного производства направлено в районный суд Кировоградской области.
Напомним, 14 апреля николаевец пытался вывезти в РФ оборудования военного назначения .