Житель Кировоградской области пытался отправить старинные монеты и кольца в РФ

Согласно информации, в феврале этого года сотрудники СБУ изъяли три монеты и четыре кольца XVIII века, которые представляют собой культурную ценность и не подлежат вывозу за границу без получения разрешения Министерства культуры Украины.

«Сейчас есть только экспертиза номинала - только тех монет, которые изъяли. Вместе с кольцами сумма контрабанды - более 5 тыс грн, потому что нет эксперта, который бы оценил кольца, не могут предоставить им оценку в денежном эквиваленте », - сообщили в пресс-службе СБУ в Кировоградской области.

Контрабандист пытался скрыть ценности в обычном рекомендованном почтовом отправлении. Следователями СБУ сообщено злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 (контрабанда) УК Украины.

Материалы уголовного производства направлено в районный суд Кировоградской области.

Напомним, 14 апреля николаевец пытался вывезти в РФ оборудования военного назначения .