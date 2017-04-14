Житель Кіровоградщини намагався відправити старовинні монети та каблучки до РФ
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кіровоградським Управлінням СБУ завершено розслідування у кримінальному провадженні стосовно мешканця області, який намагався переслати поштою старовинні монети до Російської Федерації.
Про це поінформували у прес-групі СБУ в Кіровоградській області, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, в лютому цього року співробітники СБУ вилучили три монети та чотири каблучки XVIII століття, які являють собою культурну цінність та не підлягають вивезенню за кордон без отримання дозволу Міністерства культури України.
«Наразі є тільки експертиза номіналу – тільки тих монет, які вилучили. Разом з каблучками сума контрабанди – більше 5 тис грн, тому що немає експерта, який би оцінив каблучки, не можуть надати їм оцінку в грошовому еквіваленті», - повідомили в прес-службі СБУ в Кіровоградській області.
Контрабандист намагався приховати цінності у звичайному рекомендованому поштовому відправленні. Слідчими СБУ повідомлено зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.201 (контрабанда) КК України.
Матеріали кримінального провадження направлено до районного суду Кіровоградської області.
Нагадаємо, 14 квітня миколаєвець намагався вивезти до РФ обладнання військового призначення.