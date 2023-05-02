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Женская сборная Украины по волейболу сидя завоевала серебро на турнире

Киев • УНН

 • 1159385 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Женская сборная Украины по волейболу сидя завоевала серебро на турнире "Золотая Лига". Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Цитата

"Женская сборная Украины по волейболу сидя — вице-чемпионка международного турнира "Золотая Лига", который завершился в словенском городе Семпетер.

В финальной игре украинки уступили команде Италии со счетом 3:0 и завоевали серебряную награду турнира. Третье место заняла команда Словении", - отметили в Минмолодежьспорта.

Детали

Сообщается, что в соревнованиях приняли участие команды пяти стран: Словении, Италии, Германии, Польши и Украины. Сборную Украины представили 10 спортсменок.

Вице-чемпионками турнира стали украинки: Анастасия Владычинская, Каролина Димитришина, Ярослава Лакатош, Людмила Лозко, Адриана Долина, Елизавета Чуга, Людмила Шеремет, Анастасия Филон, Алена Гончарова, и Александра Подлесная.

Напомним

Китайский гроссмейстер Дин Лижень стал чемпионом мира по шахматам.

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