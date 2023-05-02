Жіноча збірна України з волейболу сидячи виборола срібло на турнірі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Жіноча збірна України з волейболу сидячи виборола срібло на турнірі "Золота Ліга". Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Цитата
"Жіноча збірна України з волейболу сидячи — віцечемпіонка міжнародного турніру "Золота Ліга", що завершився у словенському місті Семпетер.
У фінальній грі українки поступились команді Італії з рахунком 3:0 та здобули срібну нагороду турніру. Третю сходинку посіла команда Словенії", - зазначили у Мінмолодьспорту.
Деталі
Повідомляється, що у змаганнях взяли участь команди п'яти країн: Словенії, Італії, Німеччини, Польщі та України. Збірну України представили 10 спортсменок.
Віцечемпіонками турніру стали українки: Анастасія Владичинська, Кароліна Дімітрішина, Ярослава Лакатош, Людмила Лозко, Адріана Долина, Єлизавета Чуга, Людмила Шеремет, Анастасія Філон, Альона Гончарова, та Олександра Подлєсна.
Нагадаємо
Китайський гросмейстер Дін Ліжень став чемпіоном світу з шахів.