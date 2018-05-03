Женская сборная Украины пробилась в плей-офф ЧМ по настольному теннису

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 11501 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 26570 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 43722 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 70783 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 115117 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 88685 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 126134 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185143 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 277974 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203136 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.5м/с
71%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 116988 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 110105 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 91203 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 112608 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 59366 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 59378 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 112625 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 381456 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 343586 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 428382 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 15538 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 26768 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 32956 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 68223 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 275390 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Женская сборная Украины пробилась в плей-офф ЧМ по настольному теннису

Киев • УНН

 • 14235 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Женские и мужские сборные команды Украины начали выступления на чемпионате мира по настольному теннису, который проходит в Хальмстаде (Швеция), сообщает УНН со ссылкой на Международную федерацию настольного тенниса.

Женская сборная Украины пробилась в плей-офф ЧМ по настольному теннису

Женская команда (Маргарита Песоцкая, Анна Гапонова, Татьяна Биленко, Соломия Братейко, Вероника Гуд) выступает в высшем дивизионе. Наши спортсменки сначала уступили японкам 0:3 и австрийкам 0:3, затем обыграли американок 3:0. В третий игровой день были обыграны египтянки 3:0 и венгерки 3:2.

Таким образом, “желто-голубые” заняли третье место из шести в своей группе В и пробились в 1/8 финала, где их ждет противостояние с Сингапуром.

Добавим, что мужская сборная в составе Коу Лей, Евгения Прищепы, Виктора Ефимова, Ярослава Жмуденко и Дениса Калачневського, которая борется во втором дивизионов, в активе 3 победы. Заключительные 2 матча пройдут сегодня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,550.99