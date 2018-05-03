Женская сборная Украины пробилась в плей-офф ЧМ по настольному теннису

Женская команда (Маргарита Песоцкая, Анна Гапонова, Татьяна Биленко, Соломия Братейко, Вероника Гуд) выступает в высшем дивизионе. Наши спортсменки сначала уступили японкам 0:3 и австрийкам 0:3, затем обыграли американок 3:0. В третий игровой день были обыграны египтянки 3:0 и венгерки 3:2.

Таким образом, “желто-голубые” заняли третье место из шести в своей группе В и пробились в 1/8 финала, где их ждет противостояние с Сингапуром.

Добавим, что мужская сборная в составе Коу Лей, Евгения Прищепы, Виктора Ефимова, Ярослава Жмуденко и Дениса Калачневського, которая борется во втором дивизионов, в активе 3 победы. Заключительные 2 матча пройдут сегодня.