Жіноча збірна України пробилася до плей-оф ЧС з настільного тенісу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Жіночі і чоловічі збірні команди України розпочали виступи на чемпіонаті світу з настільного тенісу, що триває у Хальмстаді (Швеція), повідомляє УНН з посиланням на Міжнародну федерацію настільного тенісу.
Жіноча команда (Маргарита Песоцька, Ганна Гапонова, Тетяна Біленко, Соломія Братейко, Вероніка Гуд) виступає у вищому дивізіоні. Наші спортсменки спочатку поступилися японкам 0:3 і австрійкам 0:3, потім обіграли американок 3:0. У третій ігровий день були обіграні єгиптянки 3:0 та угорки 3:2.
Таким чином, “жовто-блакитні” зайняли третє місце із шести в своїй групі В та пробилися до 1/8 фіналу, де на них чекає протистояння з Сінгапуром.
Додамо, що чоловіча збірна у складі Коу Лей, Євгена Прищепи, Віктора Єфімова, Ярослава Жмуденка і Дениса Калачневського, яка бореться у другому дивізіонів, має в активі 3 перемоги. Заключні 2 матчі пройдуть сьогодні.