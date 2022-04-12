Женская сумочка и духи на поле боя: ВСУ показали, что остается после оккупантов

Детали

"Вы когда-нибудь смотрели русские фильмы о войне? Об Афганистане, чеченских войнах? О героических русских вояках, которые несмотря на превосходство противника выполняют приказы, прикрывают грудью товарищей, удерживают стратегически важные высоты под огнем? А видели ли в таких фильмах на поле боя, например, женскую сумочку на цепочке? Или розовый зонтик и бутылочки с духами? Нет? А знаете почему? Потому что российский кинематограф врет", - говорится в сообщении.

Как отметили, у русских военных нет никакой доблести, чести и чувства побратимства.

"Это большие шайки мародеров, грабителей и подонков. Им не стыдно обнести гражданский дом, чтобы потом привезти своей возлюбленной чужие подержанные вещи в подарок. Поэтому, на будущее советуем реквизиторам российских фильмов запасаться женскими трусами, утюгами, бижутерией и розовыми зонтиками, чтобы их герои выглядели в кадре более реалистично", — добавили украинские бойцы.

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