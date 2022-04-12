Жіноча сумочка та парфуми на полі бою: ЗСУ показали, що залишається після окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Після знищення російських окупантів на полі бою валяються жіночі речі, які вони вкрали в українок. Фото у Facebook опублікували бійці 93 ОМБр Холодний Яр, повідомляє УНН.
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"Ви колись дивилися російські фільми про війну? Про Афганістан, чеченські війни? Про героїчних російських вояк, які попри перевагу противника виконують накази, прикривають груддю товаришів, утримують стратегічно важливі висоти під вогнем?
А чи бачили у таких фільмах на полі бою, наприклад, жіночу сумочку на ланцюжку? Чи рожеву парасольку і пляшечки з парфумами? Ні? А знаєте чому? Бо російський кінематограф бреше", — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, у російських військових немає жодної звитяги, честі та відчуття побратимства.
"Це великі зграї мародерів, грабіжників та покидьків. Їм не соромно обнести цивільний будинок, щоб потім привезти своїй коханій чужі вживані речі у подарунок. Тож, на майбутнє радимо реквізиторам російських фільмів запасатися жіночими трусами, прасками, біжутерією і рожевими парасольками, аби їхні "герої" виглядали у кадрі більш реалістично", — додали українські бійці.
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