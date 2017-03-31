Женщина погибла от электропогрузчика в Днепре

“Начато специальное расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 30 марта 2017 с машинисткой конвейера 1978 года, которая выполняла работы в конвейерном цехе отделения производства извести на металлургическом предприятии м.Камьянське”, — сообщают в управлении.

По оперативной информации, во время работы конвейера, машинистку зажало между обводным барабаном перегрузочного тележки конвейера и его металлоконструкциями. В результате пострадавшая получила травмы не совместимые с жизнью, добавляют в ведомстве.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия выясняются соответствии с “Порядком проведения расследований и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве”.

Напомним, 31 марта ребенок погиб под завалом досок на Житомирщине .