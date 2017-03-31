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Жінка загинула від електронавантажувача у Дніпрі

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 31 березня. УНН. У Дніпрі співробітниця заводу з виготовлення гумотехнічних виробів загинула на роботі. Повідомляє Головне управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, передає УНН.

“Розпочато спеціальне розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 30 березня 2017 року з машиністкою конвеєра 1978 року народження, яка виконувала роботи у конвеєрному цеху відділення виробництва вапна на металургійному підприємстві м.Кам’янське”, — повідомляють в управлінні.

За оперативною інформацією, під час роботи конвеєра, машиністку затиснуло між обвідним барабаном перевантажувального візка конвеєра і його металоконструкціями. Внаслідок чого постраждала отримала травми не сумісні з життям, додають у відомстві.

Остаточні обставини та причини випадку з’ясовуються відповідно до “Порядку проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”.

Нагадаємо, 31 березня дитина загинула під завалом дошок на Житомирщині.

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