Жінка загинула від електронавантажувача у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 31 березня. УНН. У Дніпрі співробітниця заводу з виготовлення гумотехнічних виробів загинула на роботі. Повідомляє Головне управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, передає УНН.
“Розпочато спеціальне розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 30 березня 2017 року з машиністкою конвеєра 1978 року народження, яка виконувала роботи у конвеєрному цеху відділення виробництва вапна на металургійному підприємстві м.Кам’янське”, — повідомляють в управлінні.
За оперативною інформацією, під час роботи конвеєра, машиністку затиснуло між обвідним барабаном перевантажувального візка конвеєра і його металоконструкціями. Внаслідок чого постраждала отримала травми не сумісні з життям, додають у відомстві.
Остаточні обставини та причини випадку з’ясовуються відповідно до “Порядку проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”.
Нагадаємо, 31 березня дитина загинула під завалом дошок на Житомирщині.