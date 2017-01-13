Женщина нашла два гранатомета в летней кухне в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Донецкой области женщина обнаружила два гранатомета в помещении летней кухни. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
Так, в дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от 44-летней женщины, которая рассказала, что в помещении летней кухни под кроватью нашла подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные.
На месте происшествия правоохранители обнаружили два РПГ- 26.
Женщина сообщила правоохранителям, что почти полгода дом 44-летней местной жительницы пустует, она живет по соседству. Когда она решила прибраться там, то под кроватью обнаружила страшную находку.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.