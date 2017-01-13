Жінка виявила два гранатомети в літній кухні на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Донеччині жінка виявили два гранатомети в приміщенні літньої кухні. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Так, до чергової частини Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення від 44-річної жінки, яка розповіла, що в приміщенні літньої кухні під ліжком знайшла підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
На місці події правоохоронці виявили два РПГ- 26.
Жінка повідомила правоохоронцям, що майже півроку будинок 44-річної місцевої мешканки пустує, вона мешкає по сусідству. Коли вона вирішила прибратися там, то під ліжком виявила страшну знахідку.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 “Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.