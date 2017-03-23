Жертв в результате взрыва на складе боеприпасов в наситоящее время нет - С.Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро жертв среди военных и местного населения в результате взрыва на складе боеприпасов в Харьковской области нет. Об этом во время брифинга сказал министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"По данным, которые есть на эту минуту, среди личного состава Вооруженных сил Украины, а также среди гражданского населения жертв нет", - сказал он.
Также С.Полторак отметил, что по возможности желательно оставить район вокруг склада на время детонации.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии .
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней , зона эвакуации составляет 7 км.
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта , отправлено более 20 "скорых".
Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.