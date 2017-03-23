Жертв внаслідок вибуху на складі боєприпасів наразі немає – С.Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок жертв серед військових та місцевого населення внаслідок вибуху на складі боєприпасів на Харківщині немає. Про це під час брифінгу сказав Міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
“За даними, які є на цю хвилину, серед особового складу Збройних сил України, а також серед цивільного населення жертв немає”, — сказав він.
Також С.Полторак зазначив, що за можливості бажано залишити район навколо складу на час детонації.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.