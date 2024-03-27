Женщинам принадлежат более 40% компаний, занимающихся аудитом и бухучетом - исследование

В украинском бизнесе женщины занимают должности главных бухгалтеров в 81% компаний из топ-1000. Особенно это выражено в секторе аудита и бухгалтерии, где более 40% компаний принадлежат женщинам. Об этом сообщает YouControl.Market, пишет УНН.

Детали

Согласно исследованию команды YouControl.Market, в подавляющем большинстве (81%) из топ-1000 компаний должности главных бухгалтеров занимают женщины. В сферах бизнеса, где корпоративная собственность преимущественно принадлежит женщинам, самым популярным оказался сектор аудита и бухгалтерии, где более 40% компаний принадлежат женщинам, еще 20% находятся в совместной собственности.

Также популярны сферы туризма, образования, общественного питания и легкой промышленности. Немало компаний в секторе операций с недвижимостью также принадлежат женщинам - говорится в исследовании.

Они пишут, что только 14% руководящих должностей удерживают женщины в компаниях топ-1000. Согласно Global Gender Gap Report от Всемирного экономического форума, на рынке труда наблюдается устойчивый дисбаланс в представительстве женщин на руководящих должностях. На основе данных LinkedIn, охватывающих 163 страны, в 2023 году было обнаружено, что 32,2% высших руководящих должностей (директоров, вице-президентов или руководителей высшего уровня) занимали женщины.

Из топ-1000 компаний по выручке в 2023 году только 7% имеют конечных бенефициаров женщин, еще 11% компаний имеют среди владельцев как женщин, так и мужчин - отмечает команда YouControl.Market.

Секторальное распределение женского предпринимательства среди топ-1000 крупнейших компаний отличается. Среди очевидных лидеров здесь выделяются предприятия, работающие в сферах пищевой промышленности, электроэнергетики, оптовой и розничной торговли, а также нефтегазового сектора. Интересно, что только одна компания в секторе сельского хозяйства принадлежит женщине, тогда как 17 компаний находятся в совладении.

Напомним

В Украине женщины опередили мужчин в открытии новых ФЛП: с начала 2023 года 51% новых ФЛП открыли женщины, что отражает тенденцию к росту предпринимательской активности среди женщин, несмотря на продолжающуюся войну.

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