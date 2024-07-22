Укргидрометцентр предупредил о грозах в Киеве и Киевской области до конца 22 июля. КГГА советует избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев во время непогоды.
В Киеве и области до конца суток ожидаются грозы, предупредили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
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"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и городу Киеву. В ближайший час до конца суток 22 июля гроза. І уровень опасности, желтый", - предупредили в Укргидрометцентре в Facebook.
Действия во время грозы: советы
Как отметили в КГГА, специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Стоит плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, указали в КГГА.