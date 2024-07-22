В Киеве и области до конца суток ожидаются грозы, предупредили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и городу Киеву. В ближайший час до конца суток 22 июля гроза. І уровень опасности, желтый", - предупредили в Укргидрометцентре в Facebook.

Действия во время грозы: советы

Как отметили в КГГА, специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Стоит плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, указали в КГГА.