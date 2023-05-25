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Железняк возмутился, что пользователи PornHub в Украине получают удовольствие без фискального чека

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Ярослав Железняк в шутливой форме возмутился, что известный сервиса PornHub не зарегистрирован в Украине как налогоплательщик, а пользователи не получают фискальный чек, пишет УНН.

Цитата

«Оказывается, другой известный сервис пикантного контента PornHub еще не зарегистрировался плательщиком «налога на гугл» в Украине…. Получается, люди смотрят и стараются на этом сайте просто так. Даже фискальный чек на руки в конце за услугу не получают)», - написал нардеп.

Добавим

В то же время, в Украине ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, в том числе и видеоконтента, является уголовно наказуемым деянием, которое карается как минимум штрафом, а в некоторых случаях и лишением свободы на срок до 12 лет.

Контекст

В Украине действует так называемый «налог на гугл», который был введен с 1 января 2022 года. Он касается крупных компаний, которые не являются резидентами Украины, не имеют здесь постоянного представительства и одновременно предоставляют электронные услуги физлицам (то есть рядовым украинцам) и ФЛП через интернет. Поэтому условный Netflix, на котором украинцы просматривают фильмы, или Facebook, рекламным кабинетом которого пользуется предприниматель, подпадают под действие закона.

25 мая представители финансового комитета сообщили, какую сумму налога уплатили крупнейшие его плательщики в течение 2023 года. В частности, компания OnlyFans с начала года насчитала 620 тысяч долларов налога и уплатила 23,3 млн грн в бюджет Украины. Meta (известная нам по Facebook и WhatsApp) оплатила 10,3 млн долларов, Google соответственно 5,7 млн долл. (но общая за квартал после уплаты будет 11,7 млн долл.). В целом же в 2023 году "налог на Google" принес в бюджет почти 3,2 млрд гривен. 

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