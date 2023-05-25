Железняк обурився, що користувачі PornHub в Україні отримують задоволення без фіскального чека
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк у жартівливій формі обурився, що відомий сервісу PornHub не зареєстрований в Україні як платник податків, а користувачі не одержують фіскальний чек, пише УНН.
Цитата
«Виявляється, інший відомий сервіс пікантного контенту PornHub ще не зареєструвався платником «податку на гугл» в Україні…. Виходить, люди дивляться і стараються на цьому сайті просто так. Навіть фіскальний чек на руки наприкінці за послугу не одержують)», - написав нардеп.
Додамо
Водночас, в Україні ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, зокрема і відеоконтенту, є кримінально караним діянням, яке карається щонайменше штрафом, а у деяких випадках і позбавленням волі на строк аж до 12 років.
Контекст
В Україні діє так званий «податок на гугл», що був запроваджений з 1 січня 2022 року. Він стосується великих компаній, що не є резидентами України, не мають тут постійного представництва і водночас надають електронні послуги фізособам (тобто пересічним українцям) і ФОПам через інтернет. Тож умовний Netflix, на якому українці переглядають фільми, чи Facebook, рекламним кабінетом якого користується підприємець, підпадають під дію закону.
25 травня представники фінансового комітету повідомили, яку суму податку сплатили найбільші його платники протягом 2023 року. Зокрема, компанія OnlyFans з початку року нарахувала 620 тисяч доларів податку та сплатила 23,3 млн грн до бюджету України. Meta (відома нам за Facebook та WhatsApp ) сплатила 10,3 млн долларів, Google відповідно 5,7 млн дол. (але загальна за квартал після сплати буде 11,7 млн дол.). Загалом же у 2023 році "податок на Google" приніс до бюджету майже 3,2 млрд гривень.