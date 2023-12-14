Желание, удачная идея и работоспособность: победительница конкурса "Роби своє" осуществила мечту о собственном бизнесе

Победительница конкурса бизнес-идей "Роби своє" Татьяна Мищенко осуществила свою мечту о собственном бизнесе - женщина открыла кофейню "Бодрый Бариста". Об этом сообщает "МХП-Урожайна країна", передает УНН.

Детали

Кофейня находится в пгт Низы, что в Сумской области. На полученный грант от Фонда в сумме 100 тыс. грн предпринимательница приобрела необходимое оборудование и высококачественные ингредиенты для приготовления продукции. Кофейня уже стала любимым местом жителей громады, где они наслаждаются атмосферой, ароматным кофе и вкусностями от "Бодрого Бариста".

Интересно, что Татьяна побеждает в конкурсе "Роби своє" второй год подряд.

"Победители конкурса "Роби своє" в очередной раз показывают, что даже в сложный для страны период можно работать, развиваться и воплощать свои мечты в реальность. Вместо того, чтобы опускать руки, они выбирают путь открытия новых направлений деятельности, создания рабочих мест и успешного преодоления последствий войны", - убеждены в "МХП-Урожайна країна".

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Напомним

В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей 2023 года. В этом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн. Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.