Желание, удачная идея и работоспособность: победительница конкурса "Роби своє" осуществила мечту о собственном бизнесе

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
  •  108664 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
  •  109517 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
  •  111006 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
  •  109097 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
  •  114090 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
  •  113646 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  113761 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  101516 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  135704 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  147878 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  137030 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
13 декабря  •  127272 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
13 декабря  •  122753 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
13 декабря  •  122580 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
13 декабря  •  124054 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

  •  122391 просмотра
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

  •  118960 просмотра
В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

  •  112404 просмотра
россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

  •  102171 просмотра
В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

  •  100398 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
zhelanie-udachnaya-ideya-i-rabotosposobnost-pobeditelnitsa-konkursa-delai-svoe-osushchestvila-mechtu-o-sobstvennom-biznese

Желание, удачная идея и работоспособность: победительница конкурса "Роби своє" осуществила мечту о собственном бизнесе

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 12:47  •  17154 просмотра

Read in English

Победительница конкурса "Роби своє" открыла кофейню

Победительница конкурса бизнес-идей "Роби своє" Татьяна Мищенко осуществила свою мечту о собственном бизнесе - женщина открыла кофейню "Бодрый Бариста". Об этом сообщает "МХП-Урожайна країна", передает УНН.

Image

Детали

Кофейня находится в пгт Низы, что в Сумской области. На полученный грант от Фонда в сумме 100 тыс. грн предпринимательница приобрела необходимое оборудование и высококачественные ингредиенты для приготовления продукции. Кофейня уже стала любимым местом жителей громады, где они наслаждаются атмосферой, ароматным кофе и вкусностями от "Бодрого Бариста".

ImageImage

Интересно, что Татьяна побеждает в конкурсе "Роби своє" второй год подряд.

"Победители конкурса "Роби своє" в очередной раз показывают, что даже в сложный для страны период можно работать, развиваться и воплощать свои мечты в реальность. Вместо того, чтобы опускать руки, они выбирают путь открытия новых направлений деятельности, создания рабочих мест и успешного преодоления последствий войны", - убеждены в "МХП-Урожайна країна".

ImageImageImage

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победитель конкурса "Роби своє" масштабировал ягодный бизнес

Напомним

В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей 2023 года. В этом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн. Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Бажання, вдала ідея та працездатність: переможниця конкурсу "Роби своє" здійснила мрію про власний бізнес
Desire, a good idea and hard work: the winner of the "Do Your Business" contest realized her dream of owning her own business
Новости по теме

Желание, удачная идея и работоспособность: победительница конкурса "Роби своє" осуществила мечту о собственном бизнесе

Победительница конкурса "Роби своє" открыла кофейню.

Общество •   •  17154 просмотра
Желание, удачная идея и работоспособность: победительница конкурса "Роби своє" осуществила мечту о собственном бизнесе

путин сравнил войну в Украине и секторе Газа

владимир путин отрицает утверждения о масштабных жертвах среди детей и женщин в Украине, противопоставляя ситуацию ужасному гуманитарному состоянию в секторе Газа.

Война •   •  26275 просмотра
путин сравнил войну в Украине и секторе Газа

В россии на "вакантную" должность командира уничтоженного крейсера "москва" назначили нового человека

В россии назначили нового командира для уничтоженного Украиной крейсера "Москва". ГУР обнародовало выписку из приказа министра обороны рф сергея шойгу

Война •   •  26776 просмотра
В россии на "вакантную" должность командира уничтоженного крейсера "москва" назначили нового человека

Оккупанты используют военнопленных как "живой щит": Офис Генпрокурора начал уголовное производство

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное расследование по факту использования российскими войсками украинских военнопленных в качестве живого щита, что является военным преступлением, подтвержденным видеодоказательствами. Сейчас дело расследуют сотрудники СБУ в Запорожье.

Война •   •  26574 просмотра
Оккупанты используют военнопленных как "живой щит": Офис Генпрокурора начал уголовное производство

ВС ВСУ сообщили о пусках ракет в район Староконстантинова в Хмельницкой области

Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе по всей стране.

Война •   •  39906 просмотра
ВС ВСУ сообщили о пусках ракет в район Староконстантинова в Хмельницкой области

"Нет времени медлить": премьер Эстонии предупредила о "плохом сигнале" не начинать переговоры о вступлении с Украиной

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед саммитом ЕС предупредила о "плохом сигнале" не начинать переговоры о вступлении с Украиной.

Политика •   •  37746 просмотра
"Нет времени медлить": премьер Эстонии предупредила о "плохом сигнале" не начинать переговоры о вступлении с Украиной

В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

Один из "шахедов" упал на территорию Румынии во время ночной атаки россиян на Украину.

Политика •   •  100398 просмотра
В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

Javelin, боеприпасы и транспорт: Эстония предоставляет Украине пакет военной помощи на 80 миллионов евро

Эстония обещает предоставить Украине военную помощь на сумму 80 миллионов евро, включая ракеты Javelin, транспортные средства пулеметы и боеприпасы.

Политика •   •  35583 просмотра
Javelin, боеприпасы и транспорт: Эстония предоставляет Украине пакет военной помощи на 80 миллионов евро

путин назвал войну в Украине "гражданской"

Путин заявил, что война России в Украине закончится, когда будут достигнуты цели денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины - цели, которые остаются неизменными.

Война •   •  36051 просмотра
путин назвал войну в Украине "гражданской"

Саммит ЕС официально начался: на повестке дня - Украина, расширение и безопасность

Начался саммит ЕС, в центре внимания которого - Украина, расширение ЕС, бюджет, Ближний Восток, безопасность и борьба с антисемитизмом.

Политика •   •  29825 просмотра
Саммит ЕС официально начался: на повестке дня - Украина, расширение и безопасность