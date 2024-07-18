Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"

Мораторий на обыски бизнеса и блокирование его работы показал, что силовики и предприниматели могут нормально взаимодействовать, однако, когда срок его действия истёк - жалоб о давлении на компании со стороны правоохранителей стало больше. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил председатель правления ОО «Манифест42», глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов Сергей Позняк.

Когда был введен мораторий, то правоохранители в подавляющем большинстве, за исключением единичных случаев, его придерживались. Это показало, что закон работает, что правоохранители могут нормально работать с бизнесом и по-настоящему защищать правопорядок. Но когда действие этого моратория истекло - то, к сожалению, все вернулось - заметил Позняк.

К тому же, он отметил, что после окончания действия моратория, жалоб о давлении со стороны силовиков на бизнес стало больше.

По словам Позняка, сейчас уже появились кейсы давления силовиков на ветеранский бизнес. И хотя пока эти кейсы единичные, но они уже есть.

«Этого следовало ожидать, потому что у нас и законодательство позволяет это делать, потому что оно никак не регулирует деятельность предпринимателей, которые пошли воевать. Во-вторых, у нас очень много предпринимателей - это самая многочисленная категория среди военнослужащих, которые сейчас на войне. Поэтому понятно, что если много предпринимателей воюют - они тоже попадают под раздачу», - рассказал он.

Контекст

В конце января члены экономического блока правительства и руководство Верховной Рады провели закрытую встречу с предпринимателями. Темой встречи стало давление силовых структур на бизнес на фоне ареста бизнесмена Игоря Мазепы и обысков в инвесткомпании Concorde Capital.

После этого, 23 января, ввели трехмесячный мораторий на проведение процессуальных действий, которые могут привести к блокированию деятельности предприятий. Действие этого запрета уже давно закончилось, однако члены движения «Манифест42» призвали продлить так называемый мораторий на «маски-шоу».

Недавно бизнес-сообщество всколыхнул новый громкий скандал. Торгово-развлекательный комплекс и бизнес-центр «Гулливер», который принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Полищуку, пытаются передать в АРМА. Как заявляют представители «Гулливера», такое решение грубо нарушает процессуальные и материальные нормы права и фактически означает захват бизнеса при содействии правоохранительных и силовых органов.