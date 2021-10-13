Изнасилование женщины в Полтавской области: в ГБР заявили, что женщина не была беременна
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Полтавской области в собственном доме во время совместного застолья двое мужчин, изнасиловали женщину. Она заявляла, что беременна, однако врач гинеколог, признаков беременности у нее не обнаружил. Об этом журналисту УНН сообщили в территориальном управлении ГБР, расположенном в Полтаве.
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“Следователи теруправления ГБР сейчас выясняют лиц, в том числе правоохранительных органов, которые могут быть причастны к изнасилованию молодой женщины в Лубенском районе Полтавской области. Как сообщила заявительница ее ночью в собственном доме во время совместного застолья изнасиловали двое мужчин, один из которых участковый офицер полиции”, — рассказали в ГБР.
Детали
В ГБР сообщили, что по словам женщины она была беременна.
“Получив такую информацию на место инцидента сразу прибыли следователи и оперативные сотрудники ГБР. В настоящее время проводятся неотложные следственно-розыскные действия с целью получения всех доказательств. Назначен ряд специальных экспертиз, также состоялся осмотр женщины судебно медицинским экспертом и врачом гинекологом, которые признаков беременности у женщины не выявили”, — рассказали в ГБР.
Что было раньше
12 октября, около 8 часов утра поступило сообщение от жительницы Лубенского района о том, что ночью ее изнасиловали двое человек. Один из мужчин, на которого указывает потерпевшая — местный участковый офицер полиции,
Следователи территориального управления ГБР открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.